Lufthansa Technik va soutenir la flotte d'A330 de mas

Lufthansa Technik a remporté un contrat TCS (Total Component Support) avec mas pour assurer le soutien composants de sa flotte d'Airbus A330 cargo.



L'accord est valide pour une durée de huit ans et porte sur les huit appareils présents dans la flotte de la compagnie cargo mexicaine.



La société de maintenance compte déjà mas parmi ses clients puisqu'elle lui a déjà confié le soutien composants de sa flotte de Boeing 767F.



Le contrat TCS permet à mas de profiter d'un approvisionnement personnalisé, raccourcissant les acheminements. Un stock sur site à Mexico sera mis en place et la flotte sera soutenue par les pools de composants de Lufthansa Technik situés en Amérique du Nord et en Europe.



(Image © Airbus)