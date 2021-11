Lufthansa Technik va s'occuper des composants de la flotte A320 de Royal Jordanian

(Dubai Airshow 2021) Lufthansa Technik a annoncé qu'elle avait remporté un contrat avec Royal Jordanian au sujet de la maintenance des composants de sa flotte d'appareils de la famille Airbus A320.



La société de maintenance va fournir un soutien composants complet (Total Component Support) à la compagnie durant cinq ans, portant notamment sur les pièces détachées, du pooling et le soutien en base.



Plus spécifiquement, tous les aspects de l'approvisionnement de Royal Jordanian en composants pour A320 seront pris en charge par Lufthansa Technik, des études d'approvisionnement jusqu'aux services de MRO, de documentation et d'ingénierie.



Cinq A319, six A320 et deux A321 sont couverts.



(Photo © Lufthansa Technik)