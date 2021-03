Lufthansa Technik signe un contrat de support équipement complet avec MasAir

Lufthansa Technik a remporté un contrat de type Total Component Support (TCS®) avec la compagnie aérienne mexicaine MasAir pour les réparations et les révisions des équipements de la totalité de sa flotte de Boeing 767F.



Le nouveau contrat couvre ainsi un maximum de 14 appareils sur une période de cinq ans. Il s'agit du premier contrat signé directement entre Lufthansa Technik et MasAir.

La division MRO du groupe Lufthansa précise que le soutien complet des équipements des gros-porteurs de la compagnie mexicaine sera assuré par un stock qui sera déployé à Mexico et à Los Angeles.



Créée en 1992, la compagnie cargo mexicaine n'opère cependant aujourd'hui qu'avec 3 767F.



(Photo © MasAir/LHT)