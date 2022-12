Lufthansa Technik remporte un contrat pour les équipements des Boeing 787 d'Avianca

La compagnie aérienne colombienne Avianca a signé un contrat avec Lufthansa Technik de type Total Component Support (TCS) couvrant les réparations et les révisions des équipements de sa flotte de Boeing 787 (treize 787-8 en service, trois 787-9 en commande).



Lufthansa Technik fournissait déjà à Avianca une assistance complète, mais ponctuelle pour ses équipements avec un contrat de type Single Component Maintenance (SCM).



Le nouveau contrat fournira ainsi un support de pool et une logistique améliorée pour jusqu'à 16 appareils au cours des neuf prochaines années, renforçant ainsi le partenariat entre les deux sociétés qui a débuté il y a plus de dix ans.



(Photo © Avianca)