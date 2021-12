Lufthansa Technik remporte un contrat de maintenance de CFM56 avec Frontier

Frontier Airlines a choisi Lufthansa Technik (LHT) pour les révisions et les réparations et 21 réacteurs CFM56-5B. Ce contrat de cinq ans comprend également des réparations chirurgicales qui pourront être effectuées dans les installations de Lufthansa Technik à Tulsa (Oklahoma).



LHT précise d'ailleurs avoir réalisé d'importants investissements pour son atelier de Tulsa, avec l'acquisition de nouveaux outils, la formation de mécaniciens et la mise à niveau du banc d'essai existant pour l'adapter aux tests de CFM56-5B. L'équipe de Lufthansa Technik basée à Tulsa effectuera également des services mobiles pour les réparations nécessaires entre les révisions, afin de réduire les temps d'immobilisation et d'éviter les visites inutiles en atelier. Selon les besoins, ses solutions vont des services sous l'aile et sur site aux réparations plus complexes.



La compagnie low-cost de Denver (Colorado) opère actuellement avec une flotte de 112 appareils de la famille Airbus A320 (dont 21 A321ceo et 16 A320ceo).



(Photo © Frontier Airlines)