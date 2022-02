Lufthansa Technik remporte le contrat de maintenance des CFM56 de WestJet

Lufthansa Technik s'est vu confier le programme de maintenance des CFM56-7B de WestJet, dans le cadre d'un appel d'offres lancé en janvier 2021. Ce contrat exclusif débutera en janvier 2023 et a une durée initiale de sept ans.



Lufthansa Technik indique qu'elle fournira une vaste gamme de services à WestJet, notamment des capacités de révision, des services mobiles et de soutien sur site.



Pour s'assurer d'avoir les capacités demandées par le programme, la société MRO allemande a également conclu un nouvel accord avec FTAI Aviation pour obtenir un meilleur accès aux modules et pièces de CFM56-7B.



« Lufthansa Technik est ravie de s'associer à WestJet pour l'un de ses plus importants programmes de maintenance. [...] De même, en recourant à un fournisseur tiers comme FTAI, nous sommes certains de pouvoir fournir un produit de haute qualité et fiable à un coût compétitif. L'un des principaux piliers de notre collaboration est que nous serons en mesure, le cas échéant, d'optimiser davantage la durée de vie d'un moteur », a résumé Georgios Ouzounidis, VP Corporate Sales North America chez Lufthansa Technik.



(Photo © Lufthansa Technik)