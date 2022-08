Lufthansa Technik Philippines se dote d'un nouveau hangar

Lufthansa Technik Philippines a célébré l'entrée en service d'un nouveau (et quatrième) hangar de maintenance de 9 000 m² à Manille. Trois lignes de maintenance viennent ainsi s'ajouter aux sept déjà en service sur l'aéroport.



La coentreprise entre Lufthansa Technik et MacroAsia Corporation précise que la nouvelle installation pourra accueillir un gros-porteur et deux monocouloirs simultanément, voire quatre monocouloirs. Elle est aussi capable d'abriter un A380.

Elle augmente ainsi les capacités de révision de Lufthansa Technik Philippines de 20% et permettra l'embauche de 275 personnes.



La fin des travaux de construction et d'aménagement du hangar devait initialement survenir en septembre 2020 mais elle accuse deux ans de retard en raison de la crise sanitaire.



« Il s'agit d'une réalisation très spéciale pour Lufthansa Technik Philippines alors que nous sommes dans notre 22e année d'existence. Elle marque la transition entre certains des moments les plus difficiles que nous ayons connus en raison de la pandémie et la période de redressement notable actuelle. Il s'agit d'une preuve concrète et tangible que l'horizon s'éclaircit devant nous », a déclaré Elmar Lutter, PDG de Lufthansa Technik Philippines.



(Photo © Lufthansa Technik)