Lufthansa Technik livre le premier Airbus A321LR de l'armée allemande

Dans le cadre du salon ILA, qui se déroule actuellement à Berlin, Lufthansa Technik a remis à l'armée allemande son premier Airbus A321LR.



Les travaux de modification ont été conduits dans les installations de la société MRO à Hambourg et ont débuté en décembre. Il entrera en service avec une capacité initiale de transport de troupes et de vols parlementaires - avec une capacité maximale de 136 passagers dans cette configuration.



Lufthansa Technik a également réalisé de nombreux travaux préparatoires pour que l'appareil puisse remplir des missions d'évacuation médicale, par exemple avec l'installation d'une alimentation renforcée en oxygène, permettant son utilisation comme unité de soins intensifs volante. Cette capacité devrait être activée mi-2023, après l'obtention du STC spécifique pour l'appareil et pour les unités de transport de patients de nouvelle génération (PTE NG).



L'appareil vient de suivre un programme d'essais et d'acceptation intensif, qui va prochainement mener à la réception de son immatriculation militaire, 15+10. Les futurs équipages ont quant à eux déjà été formés.



Un second appareil est attendu par la Luftwaffe et se trouve en court de modification à Hambourg. Il devrait prochainement être livré à son tour, sous l'immatriculation 15+11.



