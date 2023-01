Lufthansa Technik intègre Swiss AviationSoftware et crée un écosystème numérique de services

Swiss a annoncé le transfert en fin d'année 2022 de sa filiale Swiss AviationSoftware à Lufthansa Technik. Avec cette intégration et celle de la solution de maintenance AMOS de Swiss, la société allemande crée un écosystème numérique complet de services « sans précédent ».



Dans la nouvelle configuration, Swiss AviationSoftware (Swiss AS) conserve son autonomie, son siège (à Allschwil) et continue de prévoir une augmentation de ses effectifs.



En revanche, AMOS rejoint les plateformes Aviatar (Data & Analytics Solutions) et Flydocs (Digital Records & Asset Solutions), devenant le troisième pilier de d'un nouvel écosystème numérique couvrant toute la chaîne de valeur des opérations techniques. Les trois entités resteront indépendantes mais collaboreront plus étroitement en concevant des solutions modulaires à partir de leurs points communs. Ce rapprochement permettra de créer de nouvelles solutions et d'accélérer la digitalisation des clients.



Lufthansa Technik a voulu cet écosystème ouvert pour qu'il puisse être relié à des solutions extérieures et neutre, pour permettre au client de rester indépendant des OEM ou des sociétés MRO.



« Désormais, AMOS, Aviatar et flydocs forment le nouvel écosystème Digital Tech Ops. En unissant nos forces, nous envoyons un signal clair que nous nous engageons à conduire la numérisation tout au long de la chaîne de valeur des opérations techniques au profit de nos clients et en collaboration avec eux », affirme William Willms, directeur financier de Lufthansa Technik.