Lufthansa Technik étend son réseau de services mobiles pour moteurs

Lufthansa Technik a constaté que ses services mobiles pour moteurs (MES) connaissaient un succès croissant. La filiale MRO du groupe Lufthansa enregistre en effet une hausse de plus d'un tiers des revenus engendrés par ces services par rapport à 2019.



Pour répondre à la demande, elle va donc agrandir son réseau. Une nouvelle station de réparation vient d'ouvrir ses portes (le 29 novembre) en Irlande. Située à Cellbridge (près de Dublin), elle couvre 3 500 m² et abrite dix baies moteur, doublant la capacité de la précédente installation. Elle peut accueillir des CFM56-5B et CFM56-7B. Trente personnes travaillent actuellement sur le site mais leur nombre pourrait doubler dans les deux prochaines années.



L'ouverture d'un autre site est en préparation. Markus Berberich, responsable de la production MES chez Lufthansa Technik, indique qu'il se situera en Asie. Ce sera le sixième du réseau, après ceux de Cellbridge, Francfort, Montréal, Tulsa et Shenzhen.



Lufthansa propose un panel de solutions de services mobiles pour moteurs, directement sur l'aile, sur le site du client ou dans une station de réparation. Elles permettent d'éviter ou retarder des révisions, réduisant les temps d'arrêt des moteurs et les coûts pour les clients.



