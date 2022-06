Lufthansa Technik et Premium AEROTEC font certifier une pièce porteuse de charge produite en impression 3D

Lufthansa Technik et Premium AEROTEC ont obtenu une certification de l'EASA pour une pièce de rechange métallique du système antigivrage du V2500 d'IAE produite en fabrication additive.



Cette pièce, le A-Link, sera désormais produite par Premium AEROTEC à Varel pour Lufthansa Technik. Les premières entreront en service sur la flotte A320 de Lufthansa pour permettre d'acquérir une expérience à long terme en opération.



Lufthansa Technik explique que neuf A-Links en titane permettent de maintenir un conduit d'air chaud en forme d'anneau dans le capot d'entrée du moteur, qui empêche l'accumulation de glace pendant les opérations. En revanche, les vibrations entraînent une usure de ces fixations et impliquent leur remplacement au bout de quelques années.



La pièce de rechange a été produite selon un procédé de « Laser Power Bed Fusion (LPBF) », couche par couche, qui évite le recours à un moule (contrairement au forgeage de la pièce initiale) et permet d'économiser du matériau. Premium AEROTEC a établi un processus d'impression garantissant les propriétés initiales de la pièce. « En termes de résistance à la traction, le A-Link fabriqué de manière additive est même supérieur à la pièce d'origine », affirment les deux sociétés.



Pour la faire certifier, Lufthansa Technik a étendu l'expertise de son centre de développement EASA Part 21/J aux composants métalliques fabriqués de manière additive. Quant à Premium AEROTEC, c'est la première fois qu'elle fournit des composants imprimés en série à un client extérieur au groupe Airbus.



La prochaine étape sera d'utiliser les avantages de la fabrication additive pour une optimisation de la géométrie de la pièce, pour le moment parfaitement identique au A-Link d'origine.



« Nous produisons des composants pour la cabine des avions, dont la grande majorité est en plastique, depuis des années en utilisant l'impression 3D. Maintenant, nous sommes en mesure de démontrer que des pièces métalliques structurellement importantes, destinées à être utilisées en dehors de la cabine, peuvent également être fabriquées de manière additive et approuvées pour les opérations en vol », a déclaré Soeren Stark, directeur opérationnel de Lufthansa Technik.



(Photo © Lufthansa Technik)