Lufthansa Technik et CFM International signent un accord sur les services au LEAP-1B

Lufthansa Technik a annoncé la signature d'un accord de licence avec CFM International, lui permettant de fournir une large gamme de services MRO sur LEAP-1B sous la marque CFM. Cet accord est en vigueur depuis le 1er janvier 2022.



« Avec cette nouvelle licence, nous avons franchi une étape décisive dans le portefeuille de notre activité moteurs. Nous sommes désormais en mesure de réviser, de réparer et de proposer des services moteurs mobiles sur tous les types de moteurs de monocouloirs », explique Dietmar Focke, responsable des services moteurs chez Lufthansa Technik. Il précise que CFM International lui apportera un soutien pour réussir le ramp-up de ses capacités dans les prochains mois et lui permettre de démarrer cette activité au plus tôt.



Lufthansa Technik avait déjà des capacités pour l'entretien des CFM56 et des LEAP-1A, et un accord similaire pour le moteur de la famille A320neo.



L'accord comprend notamment des licences étendues, un accès aux réparations et une coopération technique. Il permettra le développement de nouveaux services MRO et l'optimisation des coûts d'exploitation pour les opérateurs du LEAP-1B. La société allemande proposera ainsi des services de révision du moteur, de réparation des pièces, d'assistance sous l'aile et d'assistance technique.



« CFM est reconnaissant de pouvoir compter sur Lufthansa Technik en tant que MRO expérimenté et réputé au sein de son réseau de révision et de réparation LEAP », a déclaré Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International. « Cela renforce l'engagement de CFM à promouvoir un marché de la rechange ouvert et compétitif qui stimulera l'innovation, l'amélioration continue et le coût de possession le plus bas tout au long du cycle de vie du produit. Nous sommes convaincus que nos clients feront confiance à Lufthansa Technik pour fournir le plus haut niveau de service pour leurs flottes LEAP » a-t-il ajouté.



