Lufthansa Technik assure le soutien de la flotte de Boeing 737 de Smartwings

Smartwings a conclu un contrat de cinq ans avec Lufthansa Technik, lui permettant de bénéficier des services de la société de maintenance dans le cadre de son programme TCS (Total Component Support).



Il couvre ainsi la révision et la réparation des composants de la flotte de Boeing 737 NG de la compagnie, un accès au pool et la livraison de pièces dans un nombre défini d'aéroports européens.



L'accord est déjà entré en vigueur et concerne une trentaine d'appareils.



Smartwings était déjà cliente de Lufthansa Technik, à qui elle a confié le soutien des CFM56-5B qui équipent ses 737 NG, ainsi que le soutien composants de ses 737 MAX 8.



(Photo © Smartwings)