Lufthansa renégocierait ses commandes de gros-porteurs pour des appareils de plus petite capacité

Selon les déclarations de Carsten Spohr devant la London School of Economics, Lufthansa chercherait à modifier ses commandes avec Airbus et Boeing pour échanger une partie de ses gros-porteurs contre des appareils de capacité plus restreinte. Des négociations seraient en cours.



Lufthansa sait en effet qu'il ressortira plus petit de la crise. Le groupe a déjà pris la décision de sortir définitivement une centaine d'appareils de la compagnie allemande, notamment parmi ses quadriréacteurs.



Si l'industrie s'accorde à penser que les voyages loisirs et VFR (Visit friends and relatives) reprendront dès la levée des restrictions, l'incertitude est plus grande pour les voyages d'affaires et les besoins de compagnies en termes de capacités sont revus à la baisse.



Le groupe détient actuellement des commandes pour 26 A350, vingt 777X et vingt 787-9.



(Photo © Lufthansa)