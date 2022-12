Lufthansa relève ses prévisions pour 2022

Au vu des dernières tendances de réservations, le groupe Lufthansa annonce une révision à la hausse de ses prévisions financières pour 2022.



Il a en effet enregistré des recettes meilleures que prévu aux mois d'octobre et novembre et constate une bonne tenue des réservations pour les mois à venir dans l'activité passage. Dans le même temps, les yields continuent à être globalement plus élevés qu'avant la crise.



Le groupe s'attend désormais à enregistrer un EBIT ajusté d'environ 1,5 milliard d'euros en 2022. Ses précédentes prévisions tablaient sur « plus d'un milliard d'euros ».



Les filiales Lufthansa Technik et Lufthansa Cargo devraient toutes deux enregistrer des résultats record cette année.



(Photo © Sebastian Thoma pour Lufthansa)