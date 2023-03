Lufthansa réactive ses Airbus A380 à partir du 1er juin

Après une interruption de trois ans, Lufthansa va remettre une partie de sa flotte d'A380 en service. Le premier vol aura lieu le 1er juin sur la ligne reliant Munich à Boston.



Au fur et à mesure que la flotte s'étoffera, le Super Jumbo sera également placé quotidiennement sur New York, à partir du 4 juillet. Il remplacera un vol actuellement réalisé en A340-600 et apportera 80 % de capacité en plus.



Lufthansa souhaite ainsi répondre à la très forte de mande pour cet été et augmenter son offre premium depuis son hub bavarois.



La compagnie allemande avait décidé en 2022 de réactiver une partie de ses A380, en raison de la demande mais aussi de retards dans la livraison de ses appareils en commande. A la fin de l'année, quatre A380 seront actifs depuis leur base de Munich.



(Photo © Lufthansa)