Lufthansa réactive à son tour ses Airbus A380

Le discours de Carsten Spohr sur les A380 avait peu à peu changé ces derniers mois, laissant entrevoir une possibilité de retour des A380 de Lufthansa en service, alors que cela avait été totalement exclu en début de crise. C'est désormais décidé : au moins une partie de la flotte de Super Jumbos sera remise en service à partir de l'été 2023.



Lufthansa compte actuellement quatorze A380 dans sa flotte, mais six ont été revendus à Airbus et doivent donc être restitués à l'avionneur. La compagnie allemande va à présent réfléchir à combien d'appareils elle peut réactiver sur les huit restants et sur quelles destinations. Ils sont actuellement en stockage longue durée en France et en Espagne.



La reprise plus forte que prévue et les retards de livraison de ses appareils en commande (787 et 777X) ont rendu nécessaire le retour des quadriréacteurs d'Airbus.



« Nous avons décidé aujourd'hui de remettre en service l'A380, qui continue de jouir d'une grande popularité, chez Lufthansa à partir de l'été 2023. En outre, nous continuons à renforcer et à moderniser nos flottes avec une cinquantaine de nouveaux long-courriers Airbus A350, Boeing 787 et Boeing 777-9 et plus de 60 nouveaux Airbus A320/321 rien que dans les trois prochaines années », a annoncé le conseil exécutif du groupe.



(Photo © Lufthansa)