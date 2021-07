Lufthansa propose un service Sleeper's Row en classe économique

A partir du 2 août, les voyageurs de classe économique sur les vols de Lufthansa vers Sao Paulo, Los Angeles et Singapour auront la possibilité de réserver une rangée complète (de trois ou quatre sièges) pour dormir plus confortablement durant leur voyage.



Trois de ces « Sleeper's rows » seront disponibles à chaque vol, à terme sur tous ceux de plus de onze heures. Ils ne pourront pas être réservés à l'avance mais seulement à l'aéroport, au moment de l'enregistrement ou de l'embarquement, et feront l'objet d'un supplément.



Il ne s'agit pas uniquement de s'assurer une rangée pour soi. Le service s'accompagne également de la fourniture d'un oreiller, d'un matelas et d'une couverture d'une qualité équivalente à ceux de classe affaires. Une ceinture de sécurité spéciale est également installée.



Le service a été testé à la fin de l'année dernière sur la rotation entre Francfort et Sao Paulo. Lufthansa indique qu'il a été très apprécié des voyageurs, ce qui a permis sa pérennisation.



(Photo © Lufthansa)