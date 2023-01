Lufthansa présente une offre de reprise pour ITA Airways

Lufthansa a officiellement présenté une offre pour acquérir une participation dans ITA Airways. Conformément au dernier décret publié par le gouvernement italien au sujet de l'appel d'offres à la reprise de la compagnie, le groupe propose d'acquérir une participation minoritaire et des options d'achat des actions restantes à une date ultérieure.



L'offre a été soumise au ministère italien de l'économie et des finances en vue de conclure un protocole d'accord qui permettrait l'ouverture de négociations exclusives pour le projet.



Les discussions porteront alors sur la forme de la prise de participation, la façon d'intégrer ITA Airways au groupe Lufthansa et les synergies potentielles.



Lufthansa rappelle que l'Italie est un marché majeur pour lui, le plus important après ses marchés nationaux et les Etats-Unis. Cet intérêt s'est manifesté à plusieurs reprises dans l'histoire du groupe, notamment en 1987 avec la création d'Air Dolomiti et l'aventure de Lufthansa Italia entre 2009 et 2011.



(Photo © Airbus)