Lufthansa lance une augmentation de capital de 2,1 milliards d'euros

Le groupe Lufthansa lance une augmentation de capital pour un montant de 2,1 milliards d'euros, qui lui permettra de rembourser plus tôt que prévu les aides versées par le fonds de stabilisation allemande et de renforcer sa structure capitalistique.



Le groupe a par ailleurs dressé un rapide bilan de sa situation. Il indique que ses capacités au mois d'août avaient été à 50% de leur niveau de 2019 mais le remplissage s'est amélioré, avoisinant les 70%.



La tendance semble se confirmer pour les prochains mois au vu des réservations, qui montrent également une reprise des voyages d'affaires. Par ailleurs, le secteur cargo continue de soutenir l'activité.



Le groupe souligne également que sa restructuration progresse plus rapidement que prévu, les mesures actuellement mises en oeuvre représentant déjà plus de la moitié des 3,5 milliards d'euros d'économies qu'il vise.



(Photo © Lufthansa)