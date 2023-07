Lufthansa équipe ses Airbus A320neo d'un système permettant l'optimisation du profil de vol

Lufthansa annonce qu'à partir de 2024, tous les Airbus A320neo et A321neo livrés aux compagnies du groupe seront équipés de la technologie ADS-C EPP (Automatic Dependent Surveillance - Contract Extended Projected Profile). Cela concerne plus de 65 appareils.



Cette technologie de transmission des profils de vol en temps réel sera standard à partir de 2028 dans tous les avions et les systèmes au sol de contrôle aérien, mais Lufthansa veut appuyer son adoption rapide en l'adoptant dès maintenant.



Le système permet en effet de transmettre automatiquement et à tout moment au contrôle aérien des informations sur la trajectoire de vol d'un aéronef en 4D (longueur, largeur, hauteur et temps). Grâce à cette plus grande précision des données, la gestion de l'espace aérien peut se faire de manière plus efficace et optimisée, de façon à réduire les temps de vol et les détours.



Pour le moment, l'ADS-C EPP ne peut être utilisé que dans l'espace aérien de Maastricht, le premier à répondre à tous les critères. Mais le groupe tente d'accélérer l'installation de cette technologie auprès d'autres fournisseurs de services de navigation aérienne.



L'ADS-C EPP est aujourd'hui certifié pour les appareils des familles A320 et A330neo.



(Photo © Lufthansa)