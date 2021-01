Lufthansa continue de perdre un million d'euros toutes les deux heures

Dans le cadre d'une interview accordée à Eurocontrol, Carsten Spohr a indiqué que Lufthansa perdait actuellement un million d'euros toutes les deux heures. Selon le PDG du groupe allemand, c'est une nette amélioration par rapport au plus fort de la crise où il perdait cette somme toutes les heures.



Elle a pu être réalisée grâce à de gros efforts sur les coûts, l'aide du gouvernement, l'immobilisation des quadri-réacteurs et le retrait de plusieurs appareils de la flotte, la réduction de la taille des hubs et la réduction de 20% des effectifs.



Comme ses homologues, Lufthansa ne maintient ses vols que s'ils peuvent générer du cash. Pour cela, le groupe se repose entièrement sur l'activité cargo. « Nous pouvons rendre un vol Swiss rentable uniquement grâce au fret, en neutralisant les sièges cabine et en n'utilisant que les soutes », affirme Carsten Spohr.



Il ajoute que le groupe a utilisé trois des neufs milliards d'euros prêtés par le gouvernement allemand et qu'il ne pense pas que le groupe aura besoin de la totalité de la somme.



(Photo © Lufthansa)