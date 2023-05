Lufthansa commande quatre Airbus A350 supplémentaires

Lufthansa n'en finit plus de développer sa flotte d'Airbus A350. La compagnie a signé un nouveau contrat portant sur l'acquisition de quatre A350-900 supplémentaires.



Les appareils seront acquis en leasing auprès de Deucalion Aviation.



Leur livraison doit intervenir dès cette année.



Lufthansa exploite actuellement 21 A350-900. Elle attend également la livraison de cinq autres A350-900 et dix A350-1000. Le groupe est le troisième plus important client du gros-porteur d'Airbus.



(Photo © Lufthansa)