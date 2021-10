Lufthansa Cargo retire son dernier MD-11 du service

Lufthansa Cargo a annoncé la fin de l'ère des triréacteurs au sein de sa flotte. Son dernier vol commercial en MD-11F a en effet été réalisé le 17 octobre (entre New York et Francfort).



Le dernier appareil porte l'immatriculation D-ALCC. Il s'agit du dernier MD-11F enregistré en Europe. Il continuera sa vie opérationnelle au sein de la compagnie américaine Western Global Airlines.



La compagnie rappelle qu'elle a reçu ses deux premiers exemplaires de l'appareil en juin 1998 - le troisième, D-ALCC ayant été intégré au mois d'août de la même année. Son choix était alors dicté par leur consommation inférieure à celle des gros-porteurs qu'elle exploitait auparavant, et c'est pour la même raison qu'elle s'en sépare aujourd'hui au profit des Boeing 777F.



Lufthansa Cargo a opéré dix-neuf exemplaires du MD-11, y compris le dernier appareil produit.



(Photo © Lufthansa Cargo)