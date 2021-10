Lufthansa acquiert quatre Airbus A350 supplémentaires

Le groupe Lufthansa compte tourner le dos au plus vite à la crise. Pour cela, il a décidé d'accélérer encore la modernisation de sa flotte en acquérant quatre Airbus A350-900 supplémentaires.



Les appareils seront acquis en leasing, auprès d'Avolon, SMBC Aviation Capital et Goshawk. Ils entreront en service à partir du premier semestre 2022 et permettront de remplacer des A340.



Le groupe avait en effet expliqué qu'il comptait réduire de façon importante sa flotte de quadriréacteurs dans les années à venir, la faisant passer de 50% de la flotte avant à la crise à moins de 15% en 2025.



La flotte d'A350 devrait ainsi atteindre vingt et un exemplaires au début de l'année 2022.



Le groupe avait déjà annoncé un renforcement de sa flotte d'A350 en mai, avec l'acquisition de cinq appareils supplémentaires auprès d'Airbus, pour des livraisons en 2027 et 2028.



(Photo © Lufthansa)