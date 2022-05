Lufthansa acquiert 17 Boeing 787, 777-8F et 777F

Le groupe Lufthansa a annoncé qu'il avait passé une commande auprès de Boeing, portant sur l'acquisition de sept 787-9, sept 777-8F et deux 777F.



Les Dreamliner doivent être livrés en 2025 et 2026 et permettront de compenser le déficit programmé de capacités que va entraîner le nouveau retard du programme 777X. Son entrée en service chez Lufthansa vient en effet d'être repoussée de 2023 à 2025. Les 787 seront prélevés sur des appareils dont les créneaux viennent d'être libérés par des annulations.



Par ailleurs, certaines livraisons de la précédente commande de la compagnie allemande pour des Dreamliner ont été avancées à 2023-2024.



Avec cet accord, Lufthansa rejoint également les premiers clients du 777-8F. Les appareils seront livrés à partir de 2027.



Enfin, le groupe constate une activité toujours très solide du secteur cargo et a donc décidé de renforcer encore et rapidement son offre. Trois 777F vont donc rejoindre la flotte, dont un qui vole actuellement pour une autre compagnie mais intégrera la flotte du groupe dans les prochaines semaines. Les deux autres sont acquis auprès de l'avionneur. Par ailleurs, les contrats de leasing de deux appareils actuellement en service et devant s'achever en 2024 vont être prolongés.



Carsten Spohr s'était inquiété des capacités de la compagnie face à la reprise de la demande et les retards de livraison de Boeing (le calendrier du 777X a glissé et les livraisons de 787 sont toujours suspendues). Il avait indiqué que les Airbus A340-300 et A340-600 de la compagnie pourraient pallier le manque et n'avait même plus totalement exclu un retour de l'A380 en cas de demande particulièrement importante. Selon le quotidien spécialisé aero.de, Lufthansa serait également intéressée pour reprendre des A350-900 et A350-1000 disponibles chez Airbus à la suite de l'incapacité d'Aeroflot et du refus de Qatar Airways de recevoir les leurs.



(Photo © Boeing)