Lufthansa a mis en vente la quasi-totalité de sa flotte d'Airbus A340-600

Une page se tourne. La compagnie allemande Lufthansa a logiquement mis en vente la quasi-totalité de sa flotte d'Airbus A340-600 (12 appareils sur 17), ne souhaitant plus opérer avec ce type de gros-porteurs quadriréacteurs, conformément à sa décision annoncée en mars dernier. La flotte d'A340-600 était basée à Munich avant le déclenchement la pandémie, une flotte intégralement remplacée par des A350-900 aujourd'hui.



Les A340-600 de Lufthansa sont aujourd'hui immobilisés à Teruel (Espagne) et pris en charge par Tarmac Aerosave.



Lufthansa avait réceptionné son premier A340-600 en 2003. Son dernier est quant à lui arrivé en flotte en 2009. Elle a opéré avec 24 exemplaires de cet appareil motorisés avec des Trent 500 de Rolls-Royce. Plusieurs d'entre eux ont déjà été démantelés après avoir été opérés pendant 10 ans.



Le sort des cinq exemplaires restants, affichant une moyenne d'âge comprise entre 13 à 15 ans, n'est pas encore connu.



Pour rappel, le groupe Lufthansa avait décidé de retirer huit types avions long-courriers pour simplifier les opérations de ses compagnies aériennes et réduire leurs coûts. Les 777-200ER (d'Austrian Airlines), les A340-600 (Lufthansa), les A340-300 (Lufthansa, Swiss et Edelweiss), les A330-200 (qui resteront toutefois présents chez Eurowings Discover), les 767-300 (Austrian Airlines) et les MD-11F sont également voués à rester au sol.



