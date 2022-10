LOT va intégrer six nouveaux Boeing 737-8 à sa flotte en octobre

LOT Polish Airlines a annoncé qu'elle allait intégrer six Boeing 737 MAX 8 dans sa flotte. Tous seront livrés dans le courant du mois d'octobre, dont un directement depuis les usines de l'avionneur à Seattle.



En revanche, tous ces appareils ont été acquis en leasing auprès d'Air Lease. Ils ont été rendus disponibles par la suspension des activités de Blue Air en septembre.



Lorsqu'ils auront été livrés, ils porteront à onze le nombre de 737-8 exploités par la compagnie.



« LOT est en train de sélectionner une nouvelle flotte d'avions régionaux et de monocouloirs. Jusqu'à ce qu'un fournisseur soit sélectionné, nous prévoyons de nous procurer des avions comme solution de transition - les premiers Embraer 175 et 190 ont déjà rejoint la flotte de LOT Polish Airlines et seront bientôt suivis par les Boeing 737-8 » a affirmé Maciej Wilk, directeur des opérations de LOT Polish Airlines.



(Photo © LOT Polish Airlines)