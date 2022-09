Lockheed Martin vendra ses Black Hawk à l'Australie pour remplacer les NH90 TTH de l'Australian Army

La décision n'est toujours pas officialisée, mais les choses avancent à grands pas.



Après l'annonce d'une commande de 13 hélicoptères embarqués MH-60R Romeo (Seahawk) de Sikorsky supplémentaires pour la Royal Australian Navy et destinés à remplacer ses MRH90 Taipan, le département d'État des États-Unis vient d'autoriser la vente potentielle de jusqu'à 40 exemplaires du UH-60M Black Hawk à l'Australie dans le cadre d'un contrat FMS comprenant les équipements et systèmes associés (dont 88 moteurs T700-GE 701D) pour un montant de près de 1,95 milliard de dollars.



La Defense Security Cooperation Agency (DSCA) précise que cette vente « soutiendra la politique étrangère et les objectifs de sécurité nationale des États-Unis », rappelant également que l'Australie est l'un de ses alliés les plus importants dans le Pacifique.

Les nouveaux Black Hawk sont logiquement destinés à l'Australian Army est viendront « remplacer la flotte australienne actuelle d'hélicoptères polyvalents par un système plus fiable et éprouvé ». Il s'agit évidemment de prendre la place des 41 NH90 TTH de l'Australian Army.



L'Australie avait en effet décidé de ses séparer de la totalité des NH90 de ses forces armées l'année dernière, trois mois seulement après l'affaire du contrat de sous-marins annulé auprès de la France, une décision officiellement liée à des problèmes constatés sur les hélicoptères et qui ont engendrés des immobilisations temporaires de la flotte en 2019 et en 2021.



(Photo © Lockheed Martin)