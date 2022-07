Lockheed Martin trouve un accord avec le Pentagone pour la livraison de 375 nouveaux F-35

Lockheed Martin a enfin conclu un accord avec le ministère américain de la Défense pour la livraison des lots 15 à 17, soit 375 nouveaux avions de combat de 5e génération livrables entre 2023 et 2025.



Le contrat, qui aurait dû être bouclé il y a six mois, serait évalué à seulement 30 milliards de dollars, soit 80 millions de dollars par appareil.



La longueur des négociations concernant les livraisons des tranches 15 à 17 étaient les contrecoups cumulés de l'impact de la pandémie, de désaccords sur les prix et des conséquences de la réduction souhaitée des livraisons de F-35A pour l'USAF l'année prochaine, avec un surcoût induit logique pour Lockheed Martin, mais qui serait désormais partiellement compensé par les récents succès de l'appareil à l'export.



L'avionneur américain a cependant indiqué qu'il a pu atteindre un coût par appareil inférieur aux tendances record de l'inflation en vigueur actuellement et que le montant total, non encore officiel, comprend également des équipements modernisés nécessaires pour préparer le standard Block 4 qui arrivera à horizon 2029.



Lockheed Martin annonce que la finalisation de l'accord avec le Pentagone est prévue au cours des prochains mois. Les chiffres définitifs sur la quantité et le coût des avions seront alors annoncés précisément.



(Photo © Lockheed Martin)