Lockheed Martin aura livré un total de 142 F-35 en 2021, nouveau record

Lockheed Martin annonce avoir finalement livré 142 chasseurs F-35 Lightning II l'année dernière, confirmant la montée en puissance de son chasseur multirôle de cinquième génération, notamment à l'export.



En comparaison, 123 F-35 avaient été livrés en 2020, 134 en 2019, 91 en 2018, 66 en 2017, 46 en 2016 et 45 en 2015. Au total, 750 JSF sont désormais en service dans le monde, opérant à partir de 30 bases aériennes et navires dans leurs trois variantes. La flotte a accumulé près de 470 000 heures de vol.



Pour rappel, le F-35 Lightning II s'est imposé dans deux nouveaux pays l'année dernière, en Suisse (36) et en Finlande (64). Par ailleurs, le Danemark a réceptionné son premier F-35A sur les 27 exemplaires commandés en avril et l'Armée de l'air royale néerlandaise est devenue le neuvième pays au monde à déclarer sa flotte de F-35 opérationnelle (IOC) le 27 décembre (photo), avec un escadron de quatre appareils.



Selon Lockheed Martin, plus de 1 585 pilotes et 11 545 techniciens de maintenance ont désormais été formés sur le F-35.



(Photo © Netherlands Ministry of Defence)