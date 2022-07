Liza Aviation va décoller au Togo avec des ATR -600

Une nouvelle compagnie aérienne prépare son lancement au Togo. Dénommée Liza Aviation, elle a récemment sécurisé deux ATR 72-600 (MSN 1 260 et 1 277, Ex-FlyBe) dans le cadre d'un contrat conclu avec le bailleur singapourien Avation PLC. Les deux appareils, âgés de 6 ans, sont actuellement à l'aéroport de Toulouse Francazal où ils subissent une remise en peinture dans les ateliers d'Air Painter. Liza Aviation prévoit initialement de démarrer ses opérations sur le marché intérieur, proposant des vols réguliers entre Lomé - hub d'Asky Airlines - et Niamtougou dans le nord du pays. Par la suite, ses activités devraient s'étendre au marché régional. La compagnie est portée par l'homme d'affaires burkinabé Mahamadou Bonkoungou, patron du groupe de BTP Ebomaf et de la compagnie d'aviation d'affaires Liza Transport International (LTI). En plus d'hélicoptères VIP, cette dernière dispose d'un A318 Elite, d'un Airbus A319 CJ, d''un Falcon 8X, Falcon 900 EX et de deux Beechcraft 1900.