Liu Jin devient chairman de BOC Aviation

BOC Aviation a annoncé la nomination de Liu Jin au poste de président directeur général. Ce dernier est issu du secteur chinois de la finance.



Il était jusqu'ici vice-président du conseil d'administration et directeur exécutif de la Bank of China depuis juin 2021 et président de BOC depuis avril 2021.



Dans ses fonctions antérieures, il a été directeur exécutif de China Everbright Group de décembre 2019 à mars 2021, président de China Everbright Bank de janvier 2020 à mars 2021 et directeur exécutif de China Everbright Bank de mars 2020 à mars 2021. De septembre 2018 à novembre 2019, il a travaillé à la China Development Bank en tant que vice-président exécutif. M. Liu avait auparavant travaillé à la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) et ses filiales pendant de nombreuses années.



Diplômé de l'Université du Shandong, il détient le titre d'économiste principal.



(Photo © Bank of China)