Limatech décroche sa certification PART 21G

La start-up Limatech, spécialisée dans la conception et la production de batteries à technologies lithium pour l'aéronautique et la défense annonce avoir décroché l'agrément PART 21G.



La délivrance de cette certification vient conclure un audit mené par l'OSAC au cours du mois de mars. Limatech va désormais lancer la précommercialisation de ses batteries 24V - 15Ah pour le secteur aéronautique (aviation générale puis aviation commerciale en CS 25 et CS 29).



Créée en 2016, la société toulousaine est actuellement en train de mettre en place des lignes de production de batteries sur son site de Voreppe (Isère), avec une capacité qui pourra atteindre les 30 000 unités dans les cinq ans.