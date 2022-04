Liebherr et Airbus renforcent leur collaboration pour de futurs trains d'atterrissage de monocouloirs

Liebherr-Aerospace a signé un contrat de collaboration à long terme avec Airbus pour travailler conjointement sur les caractéristiques-clés de la conception des trains d'atterrissage qui permettront de répondre aux exigences des futurs appareils commerciaux de l'avionneur européen.



Liebherr-Aerospace précise que cette démarche s'inscrira dans les nouveaux processus DDMS (Digital Design, Manufacturing and Services) d'Airbus.



L'équipementier ajoute qu'il mettra au service de ce projet son expertise en termes de conception, de production et de maintenance de systèmes de trains d'atterrissage pour les avions commerciaux monocouloirs, tandis qu'Airbus utilisera son grand savoir-faire en matière d'intégration des systèmes et des pièces structurelles dans l'avion.



Liebherr est déjà présent sur certains atterrisseurs d'appareils Airbus, à l'instar de l'ensemble des trains d'atterrissage de l'A220 ainsi que sur le train avant de l'A350.



Airbus travaille quant à lui sur une probable version allongée de l'A220, connu aujourd'hui sous l'appellation non officielle d'A220-500, un appareil qui intéresse par exemple Air France depuis trois ans. L'avionneur européen prévoir également de remplacer sa famille de monocouloirs A320neo à horizon 2035.



(Photo © Liebherr)