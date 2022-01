Liebherr-Aerospace va travailler sur le programme d'hélicoptère léger d'Hindustan Aeronautics

Liebherr-Aerospace a remporté un nouveau contrat avec Hindustan Aeronautics (HAL) pour fournir le système de chauffage et de ventilation de son nouvel hélicoptère utilitaire léger (LUH).



Le système sera développé et produit dans le centre d'excellence toulousain de l'équipementier.



Liebherr-Aerospace travaille déjà sur plusieurs programmes de HAL, notamment l'Advanced Light Helicopter et le Tejas.



Le LUH est un hélicoptère multimission. Actuellement en développement, le premier LUH doit être livré à l'armée indienne d'ici août 2022.



(Photo © Liebherr-Aerospace)