Liebherr-Aerospace va fournir le train et le système hydraulique de l'Eurodrone

Airbus Defense and Space a renforcé sa collaboration avec Liebherr-Aerospace en lui confiant le développement et la fabrication de l'ensemble du train d'atterrissage et du système hydraulique de l'Eurodrone MALE RPAS (European medium-altitude, long-endurance remotely piloted air system).



Liebherr-Aerospace Lindenberg sera ainsi responsable de la fourniture du train d'atterrissage principal et du train avant - y compris les actionneurs, les commandes électroniques et de direction - ainsi que la pompe entraînée par un moteur électrique (EMP).



Ce contrat va permettre à l'équipementier de se renforcer sur le marché des systèmes aériens sans pilote.



Le premier Eurodrone doit être livré à la fin de la décennie.



(Photo © Airbus Defense and Space)