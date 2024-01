Liebherr-Aerospace Toulouse et l'ISAE-SUPAERO s'engagent dans une chaire industrielle

Liebherr-Aerospace Toulouse et l'ISAE-SUPAERO ont lancé une chaire industrielle le 1er janvier 2024, qui vise à améliorer les méthodes et les outils de conception aérodynamique des étages des turbomachines radiales, qui sont au coeur des systèmes de conditionnement d'air développés par l'industriel.



Baptisée CASTOR, elle a une durée de quatre ans et devrait donner lieu à 3 thèses, 2 post-doctorats et à la création d'un poste d'ingénieur de recherche. Liebherr indique que ce projet représente un investissement de 1,25 million d'euros, qu'il finance pour moitié, le reste du financement étant pris en charge par l'Agence nationale de la recherche.



Il explique que les travaux réalisés dans le cadre de cette chaire exploreront des configurations non conventionnelles de turbines radiales « pour gagner en rendement et en plages de fonctionnement » mais tâcheront également de faire progresser les méthodes numériques et expérimentales.



Pour Liebherr, ces travaux seront un accélérateur de ses activités R&D. Pour l'ISAE-SUPAERO, il s'agit d'une reconnaissance de la pertinence de ses travaux par les autorités publiques et de la possibilité de développer ses capacités expérimentales et numériques.