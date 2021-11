Liebherr-Aerospace signe avec Thales Alenia Space

Liebherr-Aerospace a conclu un accord avec Thales Alenia Space pour fournir les échangeurs de chaleur du système de contrôle thermique des satellites Space Inspire (INstant SPace In-orbit Reconfiguration).



Cette nouvelle ligne de satellites de télécommunications doit permettre une reconfiguration rapide des missions et des services de télécommunications associés, un ajustement à la demande instantané en orbite, ainsi qu'une grande flexibilité pour les services de diffusion vidéo et de connectivité. Ils intègrent notamment un nouveau concept de contrôle thermique utilisant plusieurs types d'échangeurs.



Liebherr-Aerospace avait déjà conclu un accord de collaboration avec Thales Alenia Space en octobre 2020 sur la R&D autour de ces nouveaux échangeurs de chaleur. Depuis, l'équipementier est parvenu à atteindre les exigences des normes de performance thermique et de robustesse, grâce à une conception améliorée, une optimisation du poids et au recours à un nouveau processus de fabrication industrielle.



Ces satellites doivent notamment être capables de fonctionner pendant quinze ans sans nécessiter d'intervention de maintenance.



(Photo © Thales Alenia Space)