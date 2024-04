Liebherr-Aerospace s'attaque aux conversions cargo temporaires

(MRO Americas) Liebherr-Aerospace Saline, Inc. et LHColus ont signé un accord de distribution exclusif portant sur la solution de conversion rapide de la société brésilienne.



Le centre de services clients dédié à l'aéronautique dans les Amériques Liebherr-Aerospace devient ainsi le distributeur international exclusif de la solution Class F Quick Change, mise au point et certifiée par LHColus. Cette solution est déjà certifiée pour les Embraer E190 et elle sera prochainement étendue à d'autres monocouloirs tels que l'Airbus A320 et le Boeing 737.



Liebherr se chargera ainsi de sa distribution mondiale, hors Brésil, par l'intermédiaire de son réseau mondial de services clients, qui fournira une assistance commerciale et technique.



« Nous sommes ravis d'entrer sur le marché en plein essor du fret aérien et de pouvoir proposer à nos clients une solution entièrement réversible aussi simple et rentable », a déclaré Alex Vlielander, Chief Customer Officer de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS.



Selon Liebherr-Aerospace, la solution Class F Quick Change de LHColus est une modification simple, rapide et entièrement réversible de l'avion. Elle nécessite de retirer les sièges de la cabine principale pour faire place aux cadres en aluminium et aux filets de chargement indépendants ignifuges et antifumée. La cargaison est surveillée par deux caméras infrarouges entièrement indépendantes conçues pour détecter toute source de chaleur et alerter les pilotes. Le système comprend également un pare-fumée qui isole la cabine principale de l'office et du cockpit (une obligation), ainsi que des pancartes indiquant la hauteur de chargement maximale.



(Image © Liebherr-Aerospace)