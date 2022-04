Liebherr-Aerospace prépare des partenariats avec Hindustan Aeronautics

Liebherr-Aerospace a signé un protocole d'accord avec Hindustan Aero préparant le terrain pour de futurs partenariats stratégiques dans les programmes actuels et à venir de l'industriel indien.



Les deux partenaires coopéreront pour identifier et définir des solutions pour les avions et hélicoptères de HAL, en termes de trains d'atterrissage, systèmes commandes de vol, systèmes d'air et de transmission de puissance.



HAL et Liebherr-Aerospace sont déjà partenaires depuis plusieurs décennies sur divers programmes de HAL.



(Photo © Liebherr-Aerospace)