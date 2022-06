Liebherr-Aerospace monte sur le Pearl 10X de Rolls-Royce

Liebherr-Aerospace a remporté un contrat avec Rolls-Royce, qui lui a confié la production des vannes pneumatiques et des vannes antigivrage (quatre vannes) du Pearl 10X.



L'équipementier se félicite de renforcer sa collaboration avec le motoriste britannique et d'ajouter un nouveau programme à son portefeuille.



Le Pearl 10X équipera le Falcon 10X de Dassault. Son entrée en service est prévue pour 2025.



Ce contrat n'est toutefois pas le premier de Liebherr-Aerospace pour le dernier modèle de Falcon puisque l'équipementier est également en charge du système d'air intégré de l'appareil, ainsi que des composants d'actionnement et de direction des trains d'atterrissage.



(Photo © Dassault Aviation)