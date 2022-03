Liebherr-Aerospace fournira le système d'actionnement des volets des spoilers du D328eco de Deutsche Aircraft

Deutsche Aircraft a conclu un accord avec Liebherr-Aerospace, lui confiant le développement et la production du système de commande des volets et des spoilers du D328eco.



Le contrat prévoit la fourniture de l'électronique et du logiciel associé, et « constitue une évolution dans l'électronique des commandes de vol électriques déjà développées par Liebherr-Aerospace ».



Les travaux seront réalisés dans les installations de Lindenberg où se situe le centre d'excellence de l'équipementier pour ces systèmes.



Par ailleurs, les pièces seront produites avec des méthodes de fabrication durables, conformes à la réglementation REACh.