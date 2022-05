Les salariés de Premium Aerotec à Varel ne veulent pas rejoindre Mubea

Dans le cadre d'un vote interne, les salariés du site de Varel de Premium Aerotec se sont prononcés contre le projet de reprise de leur activité par la PME Muhr und Bender (Mubea) - pourtant recommandé par le comité d'entreprise et le syndicat IG Metall.



Ce projet s'inscrit dans le cadre de la restructuration des activités aérostructures d'Airbus en Allemagne. Celui-ci prévoit de regrouper dans une entité unique les activités d'assemblage du groupe et envisageait de détacher la production de pièces et de sous-ensembles de Premium Aerotec.



Mubea, désireuse de se positionner sur le marché aéronautique, avait présenté une offre de reprise pour ces activités, accompagnée d'un volet de protection de l'emploi à long terme.



L'alternative à ce partenariat est le maintien de l'activité au sein du groupe Airbus mais au prix d'une restructuration qui doit s'achever au plus tard le 30 juin 2025. Ces conditions, qui ne prévoient pas de licenciements secs, ont déjà été convenues et sont entrées en vigueur le 1er février.



(Photo © Premium Aerotec)