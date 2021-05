Les résultats de Bombardier se redressent

Bombardier a publié ses premiers résultats en tant que pure player de l'aviation d'affaires et ils sont plutôt encourageants. L'avionneur a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars, en hausse de 18%, sur ses activités poursuivies. A noter que ses activités de production représentent 80% des recettes et celles de services les 20% restants.



Cette croissance est due à un meilleur ratio des livraisons de jets de grande capacité - seize des 26 appareils livrés sur le trimestre font partie de cette catégorie, dont huit Global 7500 - et aux effets de la stabilisation des cadences de production du Global 7500.



Le résultat avant intérêts, impôts et amortissement atteint 123 millions de dollars, en hausse de 43%. Il est porté par le fameux mix de livraisons favorable et une structure de coûts assainie. Les équipes de vente ont également enregistré de bonnes performances avec un book to bill supérieur à un, qui devrait se maintenir au deuxième trimestre.



Bombardier maintient ses prévisions de livraisons pour l'année à entre 110 et 120 appareils.



(Photo © Bombardier)