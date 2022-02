Les recrutements et investissements reprennent chez FACC

La reprise des recrutements est là et bien là. L'équipementier FACC constate une hausse de la demande dans l'industrie aéronautique et de belles perspectives de croissance dans ses ventes en 2022. Pour y répondre, il prévoit la création de 200 emplois en Autriche et de nouveaux investissements de 150 millions d'euros sur cinq ans.



« Rien que l'année dernière, nous avons pu décrocher de nouveaux contrats d'une valeur de plus d'un milliard d'euros », explique Robert Machtlinger, le PDG de FACC. « Nous nous concentrons également sur une stratégie de croissance à long terme pour l'avenir, et lançons maintenant une initiative en matière d'emploi et d'investissement. »



Les 200 emplois créés concernent principalement l'activité de production. Les profils sont recherchés dans les domaines de l'informatique, de la numérisation, de la gestion de l'innovation et de l'automatisation. La campagne de recrutement a déjà commencé.



Le programme d'investissements de 150 millions d'euros sur cinq ans va permettre à la société d'étendre ses capacités de production, de les moderniser avec de dernières technologies et de se doter d'usines hautement automatisées. Il va également être affecté aux projets sur lesquels FACC a été retenu, comme Ariane 6, le projet HERA (de déviation d'astéroïdes), la fourniture exclusive des gouvernes de l'Airbus A220 ou l'aménagement intérieur du Challenger 3500 de Bombardier.



Enfin, ces fonds seront également consacrés à ses programmes de recherche et développement, notamment sur les nouveaux matériaux légers et l'amélioration de leur processus de fabrication pour réduire au maximum leur consommation d'énergie et leurs émissions de CO2. La société autrichienne va également se concentrer sur le recyclage des composants et les nouvelles technologies d'automatisation.



(Photo © FACC)