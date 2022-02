Les Rafale grecs seront plus nombreux face à la Turquie

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a tenu sa promesse. Le Parlement grec a approuvé le projet de loi visant à l'achat de 6 Rafale de Dassault Aviation neufs supplémentaires le 16 février, des appareils qui s'ajouteront aux 18 avions déjà contractualisés (6 appareils neufs et 12 exemplaires prélevés dans la flotte de l'armée de l'Air et de l'Espace) il y a un an.



Pour rappel, les 6 premiers Rafale de l'armée de l'air grecque, issus de la flotte française et livrés au standard F3-R, ont rejoint sur la base aérienne de Tanagra, près de Thèbes le 19 janvier dernier.



Les 12 appareils neufs de ce premier contrat sont attendus par la Hellenic Air Force (HAF) entre la fin 2022 et l'été 2023. Les six nouveaux chasseurs omnirole de Dassault sont quant à eux attendus à partir de la mi-2024.



L'acquisition des 6 nouveaux Rafale s'inscrit dans une série d'acquisitions d'une valeur totale de 4 milliards d'euros destinée à « renforcer l'arsenal du pays et revaloriser la position géopolitique de la Grèce ». Sont ainsi comprises trois frégates Belharra (SDI) qui seront produites par Naval Group en 2025 et 2026 et 44 torpilles pour les sous-marins grecs de la classe Papanikolis (Type 214).



La matérialisation de ces nouveaux contrats reste encore cependant soumise au feu vert de la Cour des comptes grecque.



(Photo © HAF)