Les premiers missiles MICA rénovés sont livrés

La Direction générale de l'armement (DGA) a réceptionné un premier lot de 14 missiles MICA rénovés le 7 juin dernier. Les missiles air-air ont ainsi vu leurs équipements pyrotechniques remplacés (notamment le propulseur) afin d'étendre leur durée de vie jusqu'à horizon 2030. Cette rénovation a été effectuée par le missilier MBDA sur son site de Selles-Saint-Denis avec des équipements produits par Thales LAS, Roxel et ASB.



La DGA précise que les missiles ont été pris en charge par le Service interarmées des munitions (SIMu) et sont donc disponibles pour armer les Mirage 2000-5 et les Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine nationale. Le programme de rénovation des 55 Mirage 2000D de l'armée de l'Air et de l'Espace mené depuis l'année dernière comprend aussi la capacité d'emport des missiles MICA dans sa version à guidage infrarouge (MICA IR).



Le programme de rénovation des MICA porte sur un total de 300 missiles, conformément au marché notifié en 2018 à MBDA et qui s'accompagnait aussi d'un contrat l'acquisition de 567 missiles MICA de nouvelle génération (MICA NG). Au titre de la Loi de programmation militaire (LPM), 50 missiles MICA rénovés seront ainsi livrés en 2022.



Les futurs missiles MICA NG, dont les livraisons sont quant à elles attendues à partir de 2026, viendront accroître la capacité d'interception à moyenne distance, de combat rapproché et d'autoprotection des Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine nationale avec des capacités accrues.



(Photo © Armée de l'Air et de l'Espace)