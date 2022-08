Les portes s'ouvrent vers le lancement de Canada Jetlines

Canada Jetlines a coup sur coup reçu son certificat de transporteur aérien de Transports Canada et ses licences de l'Office des transports du Canada. Elle est donc désormais autorisée à lancer des opérations régulières intérieures et internationales, ainsi que des opérations charter internationales.



Le processus d'analyse de la documentation par les deux autorités a pris plus de temps que prévu, obligeant la start-up à repousser de nouveau de deux semaines la date de lancement de ses opérations. Elle est pour le moment fixée au 29 août.



Les deux premières destinations de la compagnie seront Winnipeg et Moncton, desservies depuis son hub de Toronto (Pearson). Le programme de vols devrait rapidement être étoffé.



Canada Jetlines a reçu son premier appareil, un Airbus A320, au début de l'année (acquis en leasing auprès de Jackson Square Aviation). Elle compte se constituer une flotte d'une quinzaine d'appareils d'ici 2025, grâce auxquels elle desservira des destinations loisirs au Canada, aux Etats-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes.



(Photo © Canada Jetlines)