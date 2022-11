Les pods TALIOS sont désormais livrés au ministère des Armées avec de nouvelles fonctionnalités

Les nouvelles nacelles optroniques TALIOS (TArgeting Long-range Identification Optronic System - système optronique d'identification et de ciblage à longue distance) livrées aux forces françaises bénéficient désormais de nouvelles fonctionnalités.



La Direction générale de l'armement (DGA) annonce avoir livré le 31ème pod TALIOS à l'armée de l'Air et de l'Espace le 3 novembre dernier, un pod de désignation qui s'est enrichi de deux nouvelles capacités.



Les nouvelles nacelles TALIOS disposent désormais d'une capacité « haute définition » permettant de fournir à l'équipage une image proche-infrarouge plus résolue et d'intégrer « un capteur grand champ visible couleur qui permettra de coloriser les vidéos haute définition à partir du standard F4.2 du Rafale ». Elles sont également équipées d'une nouvelle liaison de données « qui permet d'émettre vers des troupes au sol une vidéo ainsi que des métadonnées afin d'améliorer la coordination des opérations (désignation d'objectif, conduite de tir, etc.) ».



Toutes les nouvelles nacelles livrés par Thales et destinées à la Marine nationale et de l'armée de l'Air et de l'Espace seront désormais dans cette configuration compatible avec l'arrivée du standard F4 du Rafale de Dassault Aviation à partir de 2025.

La DGA avait commandé 21 nouvelles nacelles TALIOS en mai dernier, portant ainsi à un total de 67 le nombre de pods de désignation de dernière génération qui seront livrés aux forces françaises d'ici 2025.



Pour rappel, les pods TALIOS succèdent aux nacelles DAMOCLES introduites à la fin des années 2000. Ces nouvelles nacelles de désignation laser ont commencé à être livrées en 2019 et accompagnent le standard F3-R du Rafale.



(Photo © Thales)